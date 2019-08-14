Takla atan araçtan 6 kişi sağ kurtuldu

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MANISA'NIN Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi çıkışında dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada Salihli'den Turgutlu yönüne giden Zeynep K. (48) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı. Araç, refüje çarparak, karşı şeride geçti. Çarpışmanın şiddetiyle araç defalarca takla attı. Kazada sürücü Zeynep K. ile araçtaki Arzu (30), Tuğçe Nisa (4), Melih Efe (5) ve Ahmet G. (51) ile Sueda Ç. (18) yaralandı.Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şans eseri araçta bulunan çocukların kazada ciddi bir yara almaması sevindirirken, yaralılardan Arzu G. ve Zeynep K.'nin durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazanın meydana geldiği yerde kısa süreli olarak trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.