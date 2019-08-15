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Çameli’nde şampiyona zamanı

Giriş Tarihi: 15.8.2019
Çameli’nde şampiyona zamanı
DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde her yıl yapılan Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Şampiyona bu yıl, UCI Dünya Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Çameli Belediyesi ortaklığı ile 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. Şampiyonanın Çameli Turizmi'ne de katkıda bulunduğunu belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: "Biz belediye olarak bisiklet sporuna çok önem veriyoruz. Bu yüzden bu yıl da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, tüm sporseverleri ve halkımızı şampiyonamıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Çameli’nde şampiyona zamanı
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