Denizlispor’da ‘süper’ heyecan

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de en son 2009- 10'da mücadele edenSüper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te boy gösteren Denizlispor, 5 sezon üst üste ligde yer aldıktan sonra küme düştü.1999-2000'de tekrar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, kesintisiz olarak 11 yıl yer aldığı ligde elde ettiği başarılı sonuçların yanında 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükseldi. Ege temsilcisi o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti. Geçen yıl teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde başladığı sezonu654 MAÇ OYNADIBu müsabakalarda806 gol atan yeşil-siyahlı ekipkalesinde 932 gol gördü.