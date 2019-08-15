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Zeytin bulana

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2019
Zeytin bulana çeyrek altın
Manisa'da? zeytin bu yıl yok yılını yaşıyor. Ağaçlarda zeytin neredeyse yok denecek kadar az. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 70 bin dekar arazi üzerinde 1 milyon 500 bin zeytin ağacının yer aldığı zeytin diyarı olarak bilinen Büyükbelen Mahallesi'nde zeytinlerin bu sene yok yılını yaşadığını ifade eden Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, ağaçlarda doğru düzgün zeytin olmadığını ifade etti. Okur, "Büyükbelen Mahallesi'ndeki çiftçilerimizin kredi ve bankalara olan borçlarının bir yıl ertelenmesini istiyoruz. Burada arkadaşlarımızla iddiaya girdik. Ağacın bir tanesinde zeytin bulana çeyrek altın vereceğiz" dedi.
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Zeytin bulana çeyrek altın
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