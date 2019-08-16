5 yaşındakı Yusuf arabanın altında kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Bayraklı ilçesinde Kubilay Caddesi'nde market işleten Suriyeli Usame Areef'in 5 yaşındaki oğlu Yusuf Areef, babası içerideyken, yolun karşısına geçmek istedi. Yusuf'a, sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 FC 1159 plakalı otomobil çarptı. Gürültüyü duyup, caddeye koşan baba Usame Areef, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Yusuf'u ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Areef'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza yerinde durmayıp, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücünün kimliğini tespit eden polis ekipleri S.B'yi akrabasının evinde saklanırken yakaladı.