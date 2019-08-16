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Hasan Furkan Koştu ise yaz sezonunu çalışarak geçirmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çalışma hayatında kendisini en çok zorlayan şeyin bunaltıcı sıcaklar olduğunu belirten Koştu; "İstanbul Beykoz'da Özel Nitelikli Mutlu Nesiller Anadolu Lisesinde yatılı olarak okuyorum. Yaz tatilini geçirmek için Bergama'ya, ailemin yanına geliyorum. Bu yaz çalışmayı düşündüm. Fırında işe başladım. Çalışmak her ne kadar biraz zor olsa da benim için keyif verici. Tek sorun sıcaklık. Normal koşullarda Bergama'da hava sıcaklığı 35 derece civarında. Fırını da hesaba katarsak ortam sıcaklık 40-45 dereceyi buluyor. Ama her şeye rağmen insanlarla beraber olmak benim için keyif verici. İnsanın, çalışarak kazandığı parayı harcamasının tadı başka oluyor. Kendin kazanınca daha dikkatli harcıyorsun. 100 lira haftalık alıyorum. Babamın belediye başkanı olması çalışmam için bir engel değil. Esnaflık bizim kanımızda var. Daha önce babamın yanında da çalışmıştım. Yaşıtlarıma yaz tatillerini çalışarak geçirmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.