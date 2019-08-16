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’da yollar kan gölüne döndü

Giriş Tarihi: 16.8.2019
Manisa’da yollar kan gölüne döndü
Manısa'da geçtiğimiz gün 2 ayrı trafik kazası meydana geldi. Alaşehir'den Kiraz ilçesine yolcu taşıyan Mustafa O. yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen İsmail Y. yönetimimdeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre otomobil sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Adem A., Fadime E., Oğuzhan E., Akif C., Hüseyin D. ve İbrahim Y., 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Gördes ilçesinde ise Hasan G., yönetimindeki otomobil, Demirci-Gördes kara yolu Güneşli Mahallesi mevkisinde Nurullah Ş. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Fatma Nur Şalgam, Fatma Nur B., Güler Ş. ve Emine G. yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen Fatma Nur Şalgam kurtarılamadı.
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Manisa’da yollar kan gölüne döndü
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