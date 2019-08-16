Zeytin üreticisinin rekolte sıkıntısı

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ekim- kasım aylarında yapılan zeytin hasadına kısa süre kalırken, rekolte, çiftçiyi mutlu etmedi. Saruhanlı genelinde 3 milyon 500 bin zeytin ağacından geçen yıl 100 bin tonun üzerinde zeytin elde eden üreticiler, bu sene rekoltenin düşük olacağını belirtti. Rekoltenin bu yıl yüzde 50 oranında az olmasının beklendiği belirtildi. Geçen yıl kilogramı 3 ile 4 lira arasında satılan ürünün düşük rekolte nedeniyle 6- 8 liradan satılması bekleniyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "Çiftçilerimizin kredi ve bankalara olan borçlarının 1 yıl ertelenmesini istiyoruz. Arkadaşlarımızla iddiaya girdik. Bazı ağaçların üzerinde zeytin bulana çeyrek altın vereceğiz. Bu sene zeytinin yok yılı" dedi.