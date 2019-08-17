Altay’da büyük rekabet

TFF 1'inci Lig'in ilk hafta mücadelesinde yarın taraftarının önünde Ümraniyespor'la karşılaşacak Altay'da, kaleciler arasında büyük rekabet yaşanıyor. Siyahbeyazlılarda teknik heyet kalede kimin görev alacağına henüz karar veremedi. Geçen sezonki kadrosunda yer alan file bekçileri Aydın ve Emre ile yola devam eden siyahbeyazlılar, Turgutluspor'a gönderilen kaleci Can'ın yerine Çaykur Rizespor'dan Cihan'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Karadeniz ekibinde hiç şans bulamayan Cihan'ın maç eksiği nedeniyle kadroda yer alması beklenmezken, teknik ekip, Aydın ve Emre arasında tercih yapmakta zorlanıyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Rekabet başarıyı getirecek, tek derdimiz bu olsun" dedi.

TARAFTARA JEST

BU arada TFF 1. Lig'e Süper Lig hedefiyle başlamaya hazırlanan Altay'da yönetim, taraftara jest yaptı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, zorlu maratonda yeni sezon öncesi bilet fiyatlarına zam yapmadıklarını açıkladı. 2019- 2020 sezonunda Altay'ın iç saha maçlarında tam 15 TL, öğrenci ve kadınlar 5 TL karşılığında maçı izleyebilecek.