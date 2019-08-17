Bir yılda beş ödül kazandı

MÜZIGIN dahi çocugu 15 yasındaki Kaan Turan ödüle doymuyor. 6 yasında basladıgı müzik yasantısında küçük yasta yurt dısında birçok yarısma, festival ve sanat organizasyonlarına katılan, verdigi konserler ve aldıgı derecelerle uluslararası çapta basarılar kazanan Yasar Üniversitesi Sürekli Egitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nin burslu ögrencisi Kaan Turan, son bir yılda katıldıgı dört yarısmadan farklı dallarda toplam bes ödül kazanmayı basardı. Kaan Turan, bu yıl ilk ödülünü, mart ayında katıldıgı Ceyhun Atuf Kansu Siirleri Sarkı Beste Yarısması'nda kazandı. Turan, bir beste yarısmasına ilk kez katılmasına karsın diger bestecilerin arasından sıyrılarak Kansu'nun "Kar Havası" siirine yaptıgı bestesiyle üçüncü olmayı basardı.

GURUR YAŞATIYOR

Genç müzisyen, Mayıs ayında Barcelona'da katıldıgı "Mediterranian Legends Müzik Festivali"nde solo piyano yarısmasında birinci oldu ve Festival Büyük Ödülü'nü kazandı. Orkestra kategorisinde ise Izmir Amerikan Koleji Klasik Müzik Orkestrası ile birlikte üçüncülük ödülünü elde etti. Haziran ayında Amerika'nın prestijli yarısmalardan biri olan William Knabe Konçerto Yarısması'na katılan Kaan Turan, 150 yarısmacı arasında 22 kisiyle yarı finale kaldı. 5'li finallere kalmayı da basaran Turan, seyirci oyları ile aldıgı seyirci ödülü ve mansiyon ödülü ile birlikte bu yarısmada iki ödül birden kazanmayı basardı