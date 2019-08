Çeşme’de kötü koku kâbusu devam ediyor

Türkiye'de tatil denilince ilk akla gelen ilçelerden biri olan Çeşme'deki manzara, Şifne Mahallesi sakinlerini 3 yıldır isyan ettiriyor. Bahçelaki Deresi'ndeki pislik ve ağır koku nedeniyle büyük rahatsızlık duyan çevre sakinleri yıllardır bu sorununun çözülememesinden dolayı dertli. Sıcak havanın da etkisiyle gündüz ağır kokudan gece de sineklerden dolayı kapı dışarı çıkamayan Şifne Mahallesi sakinleri bu görüntülerin ilçeye zarar verdiğini vurguladı.

ŞIFNE MAHALLESI MUHTARI

HASAN OVALI, "3 senedir koku problemi devam ediyor. TOKİ konutları yapıldıktan sonra koku arttı. Sinek ve kokudan duramıyoruz. Yetkililerden bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Hastalığın artmasından korkuyoruz. Deniz de kirleniyor. Denize artık girmek mümkün değil. Sinekten kapı pencere açamıyoruz. Gece gündüz ağır bir koku var. Bu durum turizm cenneti Çeşme'ye yakışmıyor" diye konuştu.

62 YAŞINDAKI EMEKLI ZEKI TEKIN,

"Doğma büyüme buralıyım. Toki konutlarına yerleşim başladıktan sonra 2-3 yıldan beri koku olmaya başladı. Nüfusun artmasına bağlı olarak kirlilik de arttı. Arıtma var diyorlar ama bence arıtma olsa bu kadar ağır koku olmaz. Daha önceden dere hiç kokmazdı. 2-3 senedir yerleşim başlayınca siyah köpüklü pis sular akmaya başladı. O sular denize dökülüyor. Denize dökülen yerde de denize girmek mümkün değil. Bir bölge sakini olarak sorunun bir önce çözülmesini istiyorum. Deniz kirletenlere daha büyük yaptırımları olmalı. Derenin bulunduğu yere yanaşmak ve yanından geçmek mümkün değil" diye konuştu.

REISDERE'DE OTURAN AYDAN

KAYNAR, "Yüzlerce aile mağdur durumda. Bizler evimizin balkonunda oturamıyoruz. Çocuklarımız her an hastalık kapma riskiyle karşı karşıya. Yetkililer lütfen bu konuyu bir an önce çözüme kavuştursunlar. Termal suları ile ünlü Şifne'nin bu görüntüyle anılması Çeşme turizmi adına çok üzücü. Kalıcı çözüm istiyoruz" diye aktardı. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaşanan bu duruma sessiz kalmadı. İl Müdürlüğü görevlileri İZSU'nun arıtma tesisinin çıkış suyundan örnek aldı. Arıtma tesisinden dereye verilen arıtma suyundan aldıkları örneği incelemek üzere alan yetkililerin laboratuvar sonucunu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Böylece dereye verilen suyun gerçekten arıtılıp arıtılmadığı anlaşılmış olacak. Yetkililer, "O dereyi besleyen ve kirlilik kaynağı olarak gördüğümüz iki tane arıtma tesisi var. Bir tanesi İZSU'ya ait Reisdere'deki arıtma tesisi. Diğeri de TOKİ'nin arıtma tesisi. TOKİ'den yakın zamanda numune almıştık. En son da İZSU'nun arıtma tesisinin çıkış kaynağından bir numune aldık. Numune sonuçlarını bekliyoruz. Derenin ağzında da incelemeler yaptık. İZSU'nun orada bir ıslah çalışması yapması ve bu şekilde derenin açık denize dökülmesi gerekiyor. Orada sirkülasyon yok. Durgun su orada pislik oluşturuyor. Buradan elde edeceğimiz analiz sonucunda kabul edilebilir değerlerin üzerinde çıkarsa İZSU'ya idari yaptırım uygulanacak" diye konuştu.