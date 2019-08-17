Hasta ve yakınları için “Askıda oda” uygulaması

KİTVAK, 2011'de Ege Üniversitesi Hastanesi kampüsü, 2017'de de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kampüsünde hasta ve hasta yakınlarının barınma sorununu çözmek amacıyla iki ayrı konuk evi açtı. Üniversiteler tarafından işletilen konuk evlerinin ücreti, devlet konuk evlerinin taban fiyatları baz alınarak belirlense de bu ücretleri de ödeyemeyen kişiler için "Askıda Oda" uygulaması başlatıldı. Proje, tıpkı askıda ekmek gibi hayırseverlerin destekleri ile ekonomik gücü yeterli olmayan kişiler için uygulanıyor. Buna göre, hayırseverler KİTVAK'ın "Askıda Oda" fonuna bağışta bulunuyor. Tedavi sürecinde barınma sorunu yaşayan ve konuk evinde kalmak için ekonomik gücü yerinde olmayan hasta ve hasta yakınları bu bağışlar sayesinde konuk evinde ücretsiz kalabiliyor. 2 yılı aşkın bir süredir iki ayrı üniversitedeki konuk evinde toplam 213 hasta ve hasta yakını "Askıda Oda" uygulamasından yararlanırken, bu 213 kişi konuk evlerinde 9 bin 160 gece geçirdi.

KALACAK YER YOKTU

"Askıda Oda" hakkında bilgi veren KİTVAK Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Coşkun, "Bir proje geliştirerek Ege Üniversitesi Hastanesi kampüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi kampüsüne iki konuk evi kazandırdık. Kimi zaman bu evlerin ücretlerini ödeyemeyecek durumda olan aileler olabiliyor. 'Askıda Oda' projesini geliştirdik. Gerçekten ihtiyacı olan hasta ve yakınları belirleniyor, oda ücretleri de 'Askıda Oda' fonundan biriken parayla karşılanıyor" dedi.