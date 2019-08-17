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İnşaat sektörünün bayramı başlıyor

Giriş Tarihi: 17.8.2019
İnşaat sektörünün bayramı başlıyor
Merkez ?Bankası'nın temmuz ayında 425 baz puanlık faiz indiriminden sonra bazı bankaların konut kredi faiz oranlarını 180 aya kadar olan vadede 0.99'a indirmesi konut sektörünü canlandırdı. İzmir Müteahhitler Derneği (İMDER) Yönetim Kurulu Başkanı İslam Yıldırım, diğer bankaların da benzer adımlar atmasını beklediklerini söyledi. Faiz ve dövizdeki düşüşün, Türkiye ekonomisini hareketlendireceğini ve daralan iç piyasayı canlandıracağını dile getiren Yıldırım, "Geçen yıl faizlerin yükselmesi neticesinde inşaat sektörü adeta durma noktasına gelmişti. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle birlikte 14 ay sonra ilk kez konut sattım. Bu satışı da elinde döviz olan bir vatandaşa yaptım. Dolar aşağı yönlü hareket ettiği için dövizini Türk Lirası'na çevirdi ve konut ihtiyacını karşılamayı tercih etti. Dernek üyesi arkadaşlarımın da telefonları çalmaya başladı. Müşterilerimizde artış var. Bayram araya girdiği için yüksek bir satış olmadı. Ama bizim bayram şimdi başlayacak. Kurban Bayramı'ndan sonra ağustos ayında mevduat faizleri aşağı düşerse 2016-2017'deki satış rakamlarını yakalarız" diye konuştu.
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