Aradığı huzuru zeytinde buldu

Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun olduktan sonra, Fransa'da Sorbon Üniversitesi'nde pazarlama ve işletme masteri yaptı. Master sırasında Fransa'nın en önemli profesyonel moda fuarı organizatör firmasına stajyer olarak girdi, firmadan pazarlama müdürü olarak ayrıldı. Ardından kendi danışmanlık şirketini kurdu. Fransa'da mimarlık fakültesinden birincilikle mezun olan yüksek mimar Taha Elekdar ile evlendi, eşinin aile bağları ve işi nedeniyle Libya'ya taşındı. Libya'da da boş durmadı, modern sanat galerisi açtı, bir arkadaşıyla birlikte kurduğu organizasyon firması aracılığı ile Sabrata isimli antik tiyatroda konserler düzenledi. Her şey güzel giderken çıkan içsavaş hayatlarını değiştirdi, İstanbul'a döndü. Doğasına, güvenliğine hayran olduğu Libya'da her şeyin kısa sürede düzeleceği, geri döneceği düşüncesinde olsa da vatanında bir evi olsun isteğiyle ev arayışına geçti. İstanbul'da yaşadığı 6 ayın sonunda, ayağının sadece betona bastığı bu kalabalık şehirde yapamayacağını anladı. Libya gibi doğası, havası, insanları güzel bir yer ararken kendisini Urla'da buldu. Muhteşem manzaralı evini aldığında, eşi de Libya'da eski günlere dönmenin zor olduğunu görmüş, bütün hayatını geride bırakıp, Urla'ya gelmişti. Urla'da kök salmaya çalıştıkları dönemde bir seramik atölyesine devam etti, otları araştırdı, Urla Belediyesi'nin organize ettiği, Ümmühan Tibet'in zeytinyağı tadım atölyesine katıldı. Bu 3 günlük atölye çalışması, 60 bin ağaçlık zeytinliği, bu zeytinlikten çıkan yağın Amerika'nın en önemli gıda marketlerinden Hall Food'a ilk ve tek Türk markası olarak girmesini, HİÇ Tadım Atölyesini getirdi. Duygu Özerson Elektar ile başlangıçta "hiç" tanımadığı zeytin ile yolculuğunu konuştuk.

Markanızın adı, başlangıçta zeytin hakkında hiçbir şey bilmemenizden mi doğdu? Mevlana "Bu dünyada herkes birşey olmaya çalışırken sen hiç ol" demiş. Mevlana felsefesi çok önemli bizim için. Doğaya karşı biraz tevazu göstermek. Zeytin, mucizevi bir meyve. Biz çiftçi olarak ona bir şey ekleyip çıkarmıyoruz. Sonuçta atomu parçalamıyoruz, yüzyıllardır yapılan işi yapıyor, zeytinin yağını çıkarıyoruz, onu da iyi yapıyoruz. Onu hakettiği saygıyla işlemek yetiyor zaten. Toprak ananın yaptığı işe biraz saygı gösteriyoruz. Biraz tevazu göstermek gerek. O nedenle ismi HİÇ.



Bilmediğiniz bir işe girişmek başlangıçta macera gibi görünüyor... İnsan böyle buhranlı önemlerde sanırım marjinal kararlar alıyor. Orman Bakanlığı'nın zamanında Tariş'e verdiği ve Tariş'in zeytinlik olarak tesis ettiği, Urla Bademler'de 2 bin 400 dönüm alanda bir ormanın içindeki zeytinliği devraldık. Aldığımızda 30 bin ağaç kalmıştı, yeniden tesis ettik, 60 bin ağaca çıkardık. Bütün bölge koordinatlandı uzaydan. Sulama sistemi kuruldu. Yapay göletler rehabilite edildi. Şu anda, 9 yılın ardından, HİÇ Zeytin Ormanı, Urla'nın tek parselde işletilen en büyük organik sertifikalı zeytinliği.



Zeytin konusunda başka eğitimler aldınız herhalde... Tabii. Esas eğitimim, İtalya'da Imperia şehrinde. Orada, Ticaret Odası'na bağlı bir okuldan

5 yıl süreli eğitim aldım. Dünyada zeytinyağı panalisti ve uzmanı çıkartan en yetkin okul. Her yıl gidiyorum, her yıl akreditasyonumuz tazeleniyor. Oranın tescilli panalist listesindeyim. Bu da bana uluslararası yarışmalarda jüri olma hakkı veriyor. Danışmanlık yapabilirim. Zeytinyağının meyvemsiliği nedir biliyorum, birçok variyeteyi tanıyabiliyorum, kendi yağımda bir kusur oluşmuşsa bunun nedenine dönebiliyorum. Benim çıkarım buydu. Lokantada, aynı benim zamanında aldığım eğitimde kazandığım aydınlanmayı sağlayacak çok küçük tadım eğitimleri veriyorum.



Eski açık hava sinemasını lokantaya dönüştürdünüz... Lokanta biz zeytinyağı yapalım bir de lokantamız olsun diye doğmadı. Zeytin ormanında kaliteli zeytin üretmek birinci hedefti. Bunu bitirdik. Kendi organik sertifikalı yağhanemizde işlemeye başlıyoruz bu yıl itibari ile. Bunun farkı tabii ki ürüne yansıyacak, yağımız daha da iyi olacak. Yağı Amerika'ya nasıl pazarlayabiliriz diye 5 yıldır çalışıyorduk. Son iki aydır artık zeytinyağımız Hall Food mağazalarında, 48 noktada raflarda. Bu işler sürerken yağınızı nereden alabiliriz diye soruluyordu. Eşim mimar olduğu için sinemanın böyle bir yer olabileceğini görmüştü. Elimizde böyle bir yer vardı. Çökmek üzere olduğu için, Anıtlar "Haydi bir an önce başlayın" diye baskı yapıyordu. Bu süreçte hadi kendimize yapalım, burası bize bir vitrin olsun dedik. Bu vitrinin arkasında koca bir zeytin ormanı var. O yüzden içini boş tutamayız. Birikmiş bagajımız var, hadi akıtalım dedik. Zeytin ormanını lokantaya nasıl dahil edebiliriz dedik. Bu ormanın yenilenebilir bir vaha olduğunu o anda gördük. Yenilenebilir orman kavramını keşfettik. O dönemde Kopenhag'a gidip geliyoruz. Orada MAD diye sempozyum var. Dünyadaki modern gastronominin önünü çeken insanların, şeflerin toplandığı yer. Foraging kavramını orada keşfettim. Doğadan toplama demek. Şimdi zeytin ormanından topladıklarımızı mutfağımızda kullanıyoruz. Mutfak açılmadan 6 ay önce bütün ekibi işe aldık ve mutfakta ciddi bir ar-ge çalışması başlatıldı.



Ar-Ge çalışmasının sonucunda ne çıktı? İlhamını HİÇ zeytin ormanından alan, dolayısıyla Urla'nın mevsimini yansıtan endemik variyetelerinin hepsini sofraya taşıyan Urla mutfağı... Yani biz burada yeni Urla mutfağı yapıyoruz. Bunu yaparken de üretiyoruz. Hazır, işlenmiş hiçbir şey almamak üzere ciddi kafa yoruyoruz. Mutfağa asla dondurulmuş malzeme giremez.