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Cani aşık yakalandı

İki yıl önce İngiliz sevgilisini bıçaklayan firari aşçı , ’de polisin operasyonu ile kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Cani aşık yakalandı
MUĞLA'DA aşçılık yapan Fatih Zencir (40), İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid (43) ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi hazırladı. Sürpriz evlilik teklifini kabul eden ve duygulanan Drid, Zencir'in boynuna sarıldı. Çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Faiza Drid'i 3 ay sonra kıskançlık nedeniyle, yüzünden ve boğazından bıçaklayarak ağır yaralayan aşçı Fatih Zencir (40), yapılan yargılama sonunda konulduğu açık cezaevinden firar etti. İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babasının yanında kalmaya başlayan ve maddi sıkıntılar yaşayınca 'Yücel Çağlayan' sahte ismiyle sosyal medya hesabı açıp, iş aramaya başlayan Zencir'in oyunu, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önceleme Büro Amirliği ekiplerince fark edildi. Zencir, kendilerini kafeterya sahibi olarak tanıtan ve eleman aradıklarını belirten polisle buluşunca yakalandı. O anlar, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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Cani aşık yakalandı
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