Denizlispor’dan ‘süper’ başlangıç

Dokuz yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk maçında son şampiyon Galatasaray'ı yenen Denizlispor'da bayram sevinci yaşanıyor. Rakibini Recep Niyaz ve Rodallega ile yıkan Horozlar rakibine 7 sezon sonra ilk maçında mağlubiyet acısı yaşatırken, ilk 5 hedefi için de taraftarlarını umutlandırdı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu. 2019-20 sezonu fikstür çekimi öncesinde, "Rüyamda gördüm ilk maçı Galatasaray ile oynuyoruz ve 2-0 kazanıyoruz" demişti. Çetin, maçtan sonra, "Rüyam gerçek oldu. Çok mutluyum" diye konuştu.



İLKLERIN AKŞAMI YAŞANDI

GEÇEN sezon Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculardan Recep Niyaz, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen takımının ilk golüne imza attı. Recep, daha önce Süper Lig'de 2016-17 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 4 gole imza atmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, yeşil-siyahlı taraftarlardan büyük alkış aldı. Hugo Rodallega da yeni takımı ile ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.



ÇETİN: HUZUREVINI BERABER GÖRDÜK

DENIZLISPOR Başkanı Ali Çetin, Galatasaray maçı sonrası yaptığı konuşmada yapılan transferleri degerlendirdi. 'Ufak tefek serzenişte bulunanlar vardı. 'Yaşlı' ve 'huzurevi mi yapıyoruz' diyorlardı. Huzurevini hep beraber gördük.' diyen Çetin, "Demek ki doğru iş yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "Teşekkür ederiz çocuklara, bana hediye ettiler bunu. 'Başkanım acınızı unutturacağız' dediler ve unutturdular sağ olsunlar. Allah bizi bu şehre mahcup etmiyor. Futbolcularımız emeklerinin karşılığını verdi. Şükürler olsun mutluyuz tabii ki. İnşallah iyi bir Denizlispor geliyor bu sene."



TRANSFERLERE KARIŞMIYORUZ

TEKNIK direktör Yücel İldiz'in, '2-3 oyuncu daha alacağız' sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Çetin, şunları söyledi: "Öyle bir planımız var. Onun gereğine futbol şubedeki arkadaşlarımız zaten bakarlar. Onda da bir limit var. Ben her zaman söylüyorum, herkesin işine karışmıyoruz biz. Karar aşamasında biz devreye giriyoruz. Ama iyi bir Denizlispor'un geleceğinden emin olabilirsiniz."