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’da sessizlik hâkim

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Karşıyaka’da sessizlik hâkim
KARŞIYAKA'DA futbolcu Battal Demirbilek'in sosyal medyadan yaptığı, "Problem Mesut Toros'un egosudur. Bütün başarıyı kendine mal edip, kibirli davranışlar içinde olmasıdır" ifadelerini kullanan futbolcunun açıklamaları şok etkisi yaratmıştı. Suçlamaların hedefindeki teknik direktör Mesut Toros konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtirken, yönetim de sessizliğini sürdürüyor. Bu arada TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka bugün hazırlık maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı
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Karşıyaka’da sessizlik hâkim
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