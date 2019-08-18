Karşıyaka’da sessizlik hâkim

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'DA futbolcu Battal Demirbilek'in sosyal medyadan yaptığı,ifadelerini kullanan futbolcunun açıklamaları şok etkisi yaratmıştı.Bu arada TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka bugün hazırlık maçında Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 17.00 olarak açıklandı