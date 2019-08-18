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’da can pazarı: 23 yaralı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Manisa’da can pazarı: 23 yaralı
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde 3 işçi servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 23 kişi yaralandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikanın personelini İzmir'e götüren Mehmet Can Pınarlık yönetimindeki servis otobüsü, iddiaya göre Süreyya Tabiat Parkı mevkisinde ani fren yapınca zincirleme kazaya nedenin oldu. Arkasından gelen Ahmet Akhan yönetimindeki işçi taşıyan minibüs ile onun arkasından gelen Mehmet Özer yönetimindeki servis minibüsü kaza yapan araçlara çarptı. Kazada servis araçlarındaki 23 kişi yaralandı.
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Manisa’da can pazarı: 23 yaralı
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