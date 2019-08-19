Galibiyet primi 50’şer bin TL

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor'da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı, galibiyete 50'şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı. Futbol Federasyonu'ndan gelecek paralara göre galibiyet ve beraberlik primlerini belirleyeceklerini
ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL'dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi.
DAHA FAZLA ATABİLİRDİK
Hedeflerinin ilk 5 sırada yer almak olduğunu
yineleyen Ali Çetin, "Bu sezon
galibiyet primlerimiz ortalama
50'şer bin TL olacak. Galatasaray'ı yenerek
süper bir galibiyete imza attık. Ben
maç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızı
biliyordum. Galatasaray'a daha
fazla da atabilirdik ama olmadı. Güçlü
rakibimizin karşısında 2-0'lık bir skorla
3 puan almak da mutluluk verici" yorumunu
yaptı. Teknik direktör Yücel İldiz ise temkinli konuştu.
Halen eksiklerinin
bulunduğunu ifade eden deneyimli
teknik adam, "Güzel başladık ancak
yolun çok başındayız. Artık Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağımız maça odaklanacağız"
dedi.