Galibiyet primi 50’şer bin TL

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2019-2020 sezonun açılış maçında evinde son 2 yılın şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 yenerek maratona iyi başlayan Yukatel Denizlispor'da, Başkan Ali Çetin kesenin ağzını açtı, galibiyete 50'şer bin TL prim dağıtacağını açıkladı.ifade eden Çetin, "Şu an havuzdan ne kadar para gelecek bilmiyorum. Bu 3 milyon TL de olabilir, 2 milyon 800 bin TL de olabilir. Ancak Galatasaray maçının galibiyet primi 50 bin TL'dir. Bu kadar para gelmese bile ben bu rakamın üstünü tamamlayacağım" dedi.yineleyen Ali Çetin, "Bu sezongalibiyet primlerimiz ortalama50'şer bin TL olacak. Galatasaray'ı yenereksüper bir galibiyete imza attık. Benmaç öncesi huzurlu ve rahattım. Kazanacağımızıbiliyordum. Galatasaray'a dahafazla da atabilirdik ama olmadı. Güçlürakibimizin karşısında 2-0'lık bir skorla3 puan almak da mutluluk verici" yorumunuyaptı.Halen eksiklerininbulunduğunu ifade eden deneyimliteknik adam, "Güzel başladık ancakyolun çok başındayız.dedi.