İngiliz kadından polise teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

AŞÇILIK yapan Fatih Zencir (40), İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan ve burada süpermarket müdürlüğü yapan Faiza Drid (43) ile çalıştığı Bodrum'da tanıştı. İkili, gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Zencir, 18 Nisan 2017'de, Londra'dan Milas-Bodrum Havalimanı'na gelen sevgisini Drid'e romantik bir evlilik teklifi etti. Üç ay sonra, 2017'nin Temmuz ayında, alkollü olan Zencir, Drid'e saldırıp, onu boğazından ve yüzünden bıçakladı. Drid, bir süre yoğun bakımda kaldı. Talihsiz kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından, ülkesine döndü. Zencir, bir süre sonra, cezasını çektiği Muğla'daki açık cezaevinden firar etti. Firari Fatih Zencir'in yakalanmasının ardından Bodrum'da tatil yapan İngiliz kadın, Karabağlar Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, teşekkür etti.