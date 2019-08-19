Yaptıkları ameliyat ile tıp literatürüne girdiler

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İlk kez bir Türk doktor tarafından gerçekleştirilen ve çocuk dirsek kırıklarının kapalı tedavisi için geliştirilen yeni bir ameliyat tekniği, Journal Of Klinical Medicine dergisinde yayımlandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Kınaş ve Uz. Dr. Ozan Turhal tarafından 46 hasta üzerinde başarılı bir şekilde uygulandıktan sonra makale haline getirilen teknik, tek hekim tarafından kolayca tatbik edilen ve başarılı sonuçlar alınan bir teknik olarak tıp literatüründeki yerini aldı.Böyle bir ameliyatın tek hekimle yapılmasının çok zor olduğunun altını çizen Uz. Dr. Mustafa Kınaş, geliştirmiş olduğu bu teknikle kolayca başarılı sonuçların alınabildiğini söyledi. Yaptığı çalışma hakkında bilgi veren başarılı Mustafa Kınaş, "Çocuk dirsek kırıkları çok sık karşılaşılan kırık çeşitleridir. Bu kırıklar açık ve kapalı olarak ameliyat edilir. Tedavisi zor ve genellikle 2 ortopedi uzmanının beraber yardımlaşacak yaptığı bir ameliyat çeşididir. Bu tekniğin literatürde ilk olması sebebiyle çok çabuk bir şekilde kabul edildi ve yayınlandı" dedi.