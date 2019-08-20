Ak partı konvoyunda vekıller kaza yaptı

BUGÜN NELER OLDU

program için İzmir'e giden AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda kaza meydana geldi. TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu, üç araçlık konvoyda yer alan Murat Dolu yönetimindeki 45 AK 185 plakalı otomobil, Çiçekli kavşağı yakınlarında 35 KSE 57 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçta bulunan milletvekilleri Baybatur ve Özkan ile danışmanları Murat Dolu ve Sinan Kurt yaralandı. Yaralılar, Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Baybatur ile danışmanlar Kurt ve Dolu, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi, sol kolunda kırık oluşan AK Partili Özkan ameliyata alındı. Murat Baybatur, "Çiçekli kavşağı yakınlarında önümüze bir araç çıktı. Aracı durduramadık ve önümüze çıkan araca vurduk. Mehmet Ali Özkan'ın kolu kırıldı. Çok şükür çarptığımız karı koca çiftte de bir sıkıntı yok" dedi.