Denizli coştu Göztepe sustu

LEBIP TIMOR: Denizlispor yeni sezonun açılış galasında ayakta alkışlanacak bir gösteri yaptı. Süper Lig'in Egeli ekiplerinden Yukatel Denizlispor, sezonu 2-0 Galatasaray galibiyeti ile açarken, Göztepe taraftarı önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. TFF 1. Lig'de ise Menemenspor, Giresun deplasmanından 3 puanla dönerken, Akhisarspor da sahasında Adanaspor'u tek golle geçti. Altınordu sayısız goller kaçırdığı maçta Hatayspor'a 1-0 yenilirken, Balıkesirspor ve Altay da ilk haftayı puansız kapattılar. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin ilk hafta performanslarını değerlendirdiler.

GÖZTEPE BU DEĞİL

Gizem Yılmazer: Göztepe, mağlubiyetle başladı. Takım hazır değil mi? Lebip Timor: Sezona yeni başlayan değil, sanki sezonun son maçını oynuyormuş gibi bir havaları vardı. Takımı hazır görmedim. Heyecan vermediler. Bu kadar coşkulu taraftar beklediğini bulamadı. Sadece skor değil, oynanan oyun da hepimiz için hayal kırıklığı oldu. Serhan Çifdalöz: Takımın çoğu geçen sezondan devam ediyor. Yani bu skoru ve oyunu uyum sorununa bağlayamayız. Bunun bir açıklaması olmalı. Eren var, Deniz var, Serdar var, sonradan giren Yasin var ama akılda kalan pozisyon yok. Çok adamla kapanan bir takım karşısında bu oyuncular top almakta zorlandılar. Yani Göztepe takım olarak kötü oynadı, üzücü olan bu. Göztepe bu değil.

HOROZ AYAKTA ALKIŞLANIR

Yılmazer: Yukatel Denizlispor, sezona flaş bir Galatasaray galibiyeti ile başladı. Nasıl buldunuz temsilcimizi? Timor: Maça durgun başladılar. Galatasaray kanat akınları ile geldi ve şans da buldu. Ancak kaçan penaltı, Marcao'nun atılması ile 10 kişi kalan Galatasaray karşısında bir anda oyunun ibresi ev sahibine döndü. Buna rağmen galibiyeti rakibin hatalarına bağlamak yerine Denizlispor'un ne yaptığına bakmamız lazım. Yücel hoca ikinci yarıdaki oyun anlayışı ile rakibe hiç şans tanımadı. Kalecisinden son adamına kadar müthiş bir takım oyunu sergilediler. Recep Niyaz'ın golünden sonra seyirci de coştu takım da. Lige böyle bir galibiyet ile başlamak ancak ayakta alkışlanır. Çifdalöz: Horoz maça iyi başlamasa da ikinci yarıdaki oyunu ile hak edilmiş bir galibiyet aldı. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ben başka bir konuya da değinmek istiyorum. Stadın yenilenerek kapasitenin artırılması usta işi olmuş. Tribünler her maç böyle dolarsa, Denizli ligin en renkli takımı olur. Dipnot... Basın tribünü gazeteciler için uygun değil. Protokol tribünü kota farkı ile yüksekte kaldığı için maçı takip eden gazeteciler sahanın ancak yarısını görebildi. Umarım bu sorun çözülür.

AKHİSAR'DA TECRÜBE VAR

Yılmazer: Akhisarspor, lige üç puanla başladı. Nasıl buldunuz? Timor: Kadro kalitesi ve tecrübesi ile zaten maçın favorisi idi. Ancak ilk yarıda kazandıkları ve kaçırdıkları penaltıya kadar Adanaspor'a da çok fırsat verdiler. Bu dakikalarda kaleci Gökhan devreye girdi. Gol geciktikçe Adanaspor'un direnci arttı. Sezonu 3 puanla açmaları iyi oldu. Çifdalöz: İlk maçlar zordur. Bunu tüm karşılaşmalarda gördük. Bu nedenle bu galibiyeti çok değerli buluyorum. Kaliteleri ve tecrübeleri var. Maçı da zaten tecrübe kazandı. Şampiyonluğa oynayan bir takım istiyorsanız tribünleri de dolduracaksınız.

MENEMEN HARİKA

Yılmazer: Menemenspor, 1. Lig'e deplasman galibiyeti ile başladı. Nasıl geçti maç? Timor: Giresunspor'un tecrübeli kadrosuna karşı müthiş bir performans sergilediler. Menemenspor takımın yarısı değişmesine rağmen yeni gelen oyuncuların uyumlarına hayran kaldım. İzmir'de kazandıkları TSYD kupasını Giresun'da cilaladılar. Çifdalöz: Skor kadar sergiledikleri futbolu çok beğendim. Ramazan Kurşunlu hoca adına da sevindim. Hem hocaya, hem takıma büyük moral oldu bu başlangıç. SORUNLAR DİZ BOYU

Yılmazer: Balıkesirspor direndi ama puan alamadı. Nasıl buldunuz takımı? Timor: Adana Demirspor ile Balıkesirspor'un kadro kalitesi arasında dağlar kadar fark var. 2 sezondur transfer yapamadıkları gibi eldeki tecrübeli oyuncular da gidiyor. Alt yapıdan gelenlerin tecrübesi henüz lig için yetersiz. Gol yememek adına direniyorlar ama ileride pozisyon bulamıyorlar. İşleri çok zor bu sezon. Çifdalöz: Penaltı golünü yiyinceye kadar direndiler. Hepsi bu. Transfer yasağı olan bir takım en azından futbolcu kaybetmemeli. Ekonomik sorunları var. Ali Tandoğan hocanın kulübeden hamle şansı da çok kısıtlı. SERHAN ÇIFDALÖZ: Göztepe mağlubiyeti, uyum sorununa bağlayamaz. Takım kötü oynadı.