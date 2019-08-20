Manısa üzümüne uzak doğu ılgısı

BUGÜN NELER OLDU

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz kuru üzüm hasadının sürdüğünü söyledi. Avrupa'nın kuru üzümü çok tercih ettiğini belirten Okur, Japonya ve Çin'in ülkemizde üretilen üzüme talip olmalarının sevindirici olduğunu açıkladı. Üzüm hasadının çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Başkan Okur, ortalama 280 bin ton kuru üzüm ihraç edildiğini ve iç piyasada ise 50 bin ton üzümün tüketildiğini belirterek, bu sene rekoltenin düşük olduğunu söyledi. Okur, "Yurt dışında 2,2.5 dolara kadar satılan ve aldığımız haberlere göre Japonya ve Çin'in ülkemizde üretilen üzüme talip olmaları çok sevindirici. Değerli çiftçi kardeşlerimiz inşallah bu yıl herkes hak ettiğini kazanır" dedi.