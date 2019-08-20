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Pınar karşıyaka’nın programı yoğun

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Pınar karşıyaka’nın programı yoğun
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, yoğun maç dönemi geçirecek. İlk olarak ay sonunda Sırbistan'a gidecek yeşil-kırmızılılar, 29 Ağustos'ta FMP Belgrad ve 1 Eylül'de Megaleks'le iki hazırlık maçı oynayacak. Büyükçekmece ve Galatasaray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak Karşıyaka, 10-14 Eylül'de Ankara Turnuvası'nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro'yla rakip olacak. Karşıyaka, her sezon öncesi ev sahipliği yaptığı geleneksel Pınar Cup'ı ise 19-21 Eylül tarihleri arasında Igokea ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenleyecek. Karşıyaka'da henüz takıma katılmayan Tony Crocker 22 Ağustos'ta gelecek. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, ay-yıldızlı ekibimizdeki Metecan Birsen ve Fransa Milli Takımı'nda yer alan Amath M'Baye, Çin'deki FIBA Dünya Kupası sonrası İzmir'de olacak.
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Pınar karşıyaka’nın programı yoğun
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