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Zeytinyağı sektörü sezondan umutlu

Birliği Başkanı , zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacağını söyledi

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Zeytinyağı sektörü sezondan umutlu

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirterek, sektör açısından sevindirici bir sezon yaşamayı beklediklerini söyledi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri Birliği Başkanı Hilmi Sürek, Ege Bölgesi'nden yaklaşık 28 bin üretici ortağı bulunan birliğin, 2018-2019 zeytinyağı kampanya dönemini iyi bir performansla tamamladığını ifade etti.

'STOKSUZ GIRIYORUZ'
Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdikleri alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptıklarını ve yeni sezona stoksuz girdiklerini belirterek, sektör açısından sevindirici bir sezon yaşamayı beklediklerini ifade eden Sürek, "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz. 2019-2020 alım kampanyasına dönük hazırlıklarımız da tüm hızıyla sürüyor" diye konuştu.

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Zeytinyağı sektörü sezondan umutlu
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