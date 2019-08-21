33 yıllık eşe can hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Uğur ve Hafize Bayık çifti bundan 33 yıl önce evlendi. Emekli asker Uğur Bayık, tedavi için gittiği GATA'da, IgA nefropatisi (IgAN) rahatsızlığına bağlı böbrek yetmezliği hastalığının olduğunu öğrendi. 20 yıl boyunca doktor kontrolünde ilaçlarını kullanıp hayatını sürdürmeye çalışan Uğur Bayık'ın böbrekleri geçen ay iflas etti. Eşinin hastalığını öğrendiği ilk günden bu yana eşine her zaman destek olan Hafize Bayık, eşinin diyalize girmemesi ve nakil için vakit kaybetmemesi için bir böbreğini eşine bağışlama kararı aldı. Ege Üniversitesi Hastanesinde gerçekleşen ameliyatın ardından Hafize Bayık eşi Uğur Bayık'a böbreğini verdi. Eşine desteklerinden dolayı teşekkür eden Uğur Bayık, "Eşim ilk günden itibaren özveri göstererek, benim böbreğim uyar, hiç kimseden böbrek aramadan ben böbreğimi vereceğim diye taahhütte bulundu. O günden bu yana maddi ve manevi desteklerini hiç eksik etmedi, bugünlere geldik. Çok şükür sağlığımıza yeniden kavuştuk" dedi. 20 yıl önce eşine verdiği sözü yerine getirdiğini kaydeden Hafize Bayık, "Eşim 20 yıl önce hasta olunca geldi, baya üzüldük. Ona dedim böbrek ihtiyacı olunca hiçbir yerden aramayacaksınız ben kendim vereceğim dedim. Ne kadavradan, ne onun ailesinden ne de benim ailemin tarafından hiç kimseden istemedik. Ondan sonra zamanı gelince gittik. Şükürler olsun benim böbreğim uydu. Ondan sonra ben verdim. Allah korusun bir daha bir şey olduğunda derse ki öbür böbreğini de ver, veririm yani. Eşimin de sağlığı iyi, benimde sağlığım iyi. Şükürler olsun" dedi.