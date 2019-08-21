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Castro ile özel toplantı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Castro ile özel toplantı

GÖZTEPE'NIN Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro ise yokları oynuyor. Göztepe'de 3., Türkiye'de ise 7. sezonuna giren Castro Antalyaspor maçında varlık gösteremedi. Teknik patron Tamer Tuna futbolcuyla özel olarak bir toplantı yaparken kendisini toparlamasını istedi. Göztepe'nin tarihinde en uzun süre forma giyen yabancı futbolcu olan Castro, sezon sonunda da bu anlamda Türkiye'de ilk 10 arasına girmeyi hedefliyor.


ALTIPARMAK TAKVİYE BEKLİYOR
TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk sınavında evinde Adanaspor'u zor da olsa 1-0 yenmeyi başaran Akhisarspor'da teknik direktörü Mehmet Altıparmak takıma takviye istedi. Yönetimin Azerbaycan'ın Qarabağ takımında oynayan Inoocent Emeghara'yla görüştüğü, Nijeryalı forvet Kennedy Igboananike'yi de listesine eklediği bildirildi.

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Castro ile özel toplantı
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