Incıraltı ıçın zırve çağrısı

Uzun yıllardır İzmir'in en önemli sorunlarından biri olan ve kenti ekonomik yönden büyütecek İnciraltı ve Bahçelerarası için, İnciraltı Gelişim Derneği'nden (İNGEDER) çok önemli açıklama geldi. İNGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, bölgenin bazı kesimlerinde sulardaki borlanma nedeniyle tarım yapılamadığını hatırlatarak, kalan yerler için de yaptırdıkları son su analizlerinde de bölgede şiddetli derecede Klor (CI) ve çok fazla miktarda tuz (EC) tespit edildiğini söyledi. Karabulut, "Bu süreçte kaybeden toprak sahipleriyle birlikte tüm İzmirliler oldu. İnciraltı ve Bahçelerarası İzmir ve ülkemiz için önemli bir değer. Ama İzmir her geçen gün yok oluşumuzu izliyor. İzmir'i turizm, sağlık, istihdam, çevre ve ticaret olarak büyütecek tek yer İnciraltı'dır. İzmir'in 40 yıllık sorunu için Hükümet, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Balçova Belediyesi'nin bizlerle el ele vererek artık biran evvel çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.

"VAKİT KAYBEDİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda bazı toprak sahiplerinin, 'sular çok tuzlandı, ürünler bozuluyor' şikayetleri üzerine harekete geçtiklerini anlatan Karabulut, "İzmir'in menfaatleri için İnciraltı zirvesi yapılması çağrısı yapıyoruz" dedi.