Mezardaki anneye doğum günü mesajı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanür ile anne, babasına ve kardeşlerine şerbet hazırladı. Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi'ndeki evde 14 Mayıs akşamı oğullarının hazırladığı siyanürlü şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) fenalaştı. 16 yaşındaki Emircan Kalkan ise anne ve babasının fenalaştığını görünce abisinin hazırladığı şerbeti içmedi. Baba Mehmet Kalkan, 112'yi arayarak yardım istedi. Mahmut Can Kalkan ise anne ve babasına '15 dakikanız kaldı. 10 dakikanız kaldı' demeye başladı. Kalkan çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Psikolojik sorunlar yaşayan Mahmut Can Kalkan'a sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu. Kalkan sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece 'üst soy akrabayı kasten öldürmek', ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklandı. Buca Cezaevi'nde sadece bir gün tutuklu kalan Mahmut Can Kalkan, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HASRET SEVGİYİ GEÇTİ

Emircan Kalkan, 14 Mayıs'ta kaybettiği annesinin doğum gününü hikayesinden paylaştığı siyah beyaz fotoğraflarla kutladı. Emircan Kalkan, "Annem doğum gününü birlikte evimizde kutlayacaktık. Kim ne derse desin seni çok seviyor hem de çok özlüyorum" diye yazdı. Emircan diğer fotoğrafta ise, "Annem doğum günün bugün. 40 yaşındasın diye kavga ederdik. Artık 40 yaşındasın. Mekanın cennet olsun" şeklinde yazdı. Emircan babası Mehmet Kalkan ile olan fotoğrafın altına anne ve babasına hitaben, "İkinizin hasreti sevginizi geçti. Siz yokken ne yaşama sevinci var ne de yaşanacak bir hayat. Sizden başka kimseyi dinlemem. Benim ailem sizsiniz. Halen de sizden başka kimsem yok. Canlarım" yazdı.