Parkta yaşayan aile yürekleri burkuyor

Yaklaşık 4 ay önce, erkek çocukları kötü arkadaşlıklar edindiği için Ankara'dan İzmir'e taşınan 8 kişilik Arslan ailesi, burada zor günler yaşıyor. İzmir'de bir süre kirada kaldıktan sonra evden atılan ve iş bulamadıkları için 2 aydır Karabağlar'daki Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi veren aile, zaman zaman aç kalarak perişan halde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şeref Arslan (58) ve Fatma Arslan (42) çifti, ikisi kız ikisi erkek 4 çocuğu ve biri 2 diğeri 5 yaşındaki kız ve erkek torunlarıyla tuvalet ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanırken, dışarıdan gelecek tehlikelere karşı da çocuklarını korumaya çalışıyor. Daha önce boyacılık işiyle uğraşan, ancak iki yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrasında belindeki rahatsızlık sebebiyle çalışamayan baba Arslan, başlarını sokacak bir ev istiyor.

'BİZİ KURTARIN'

Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldıklarını belirten Arslan, "Buna yaşamak denirse burada yaşıyoruz. Çocuklarımın hiçbir ihtiyacını göremiyorum, tuvalet ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Hepsi hasta oldular. Burada yemek, su ihtiyacımızı komşular karşılıyor. Tek ihtiyacımız başımızı sokacak bir ev. Ev bulmaya çalışıyoruz ama kira ve depozito istiyorlar, bizim bunu ödeyecek gücümüz yok. Çalışacak bir iş bulmak istiyorum. Belim rahatsız ancak ben bekçilik gibi işler yapabilirim, iş istiyorum" dedi. Anne Fatma Arslan, "Geçen gece kızlarımın başına birileri dikilmiş. Biz biraz uzaklaştığımızda kızlarımıza gelip 'Siz burada yalnız mı kalıyorsunuz' diye soruyorlarmış. Birilerinin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi. Gözlerinin önünde büyük bir dram yaşandığını belirten aileye destek olan komşulardan Süreyya Kurt (45), "Her gün sabah gelip sağlıklılar mı diye kontrol ediyorum. Çocukların durumu beni perişan ediyor. Onlar adına ben de herkesten yardım istemeye başladım" dedi.