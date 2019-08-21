Selın’ın katıllerı cezaevıne gönderıldı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIR'INErdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta, yazlık bir eğlence mekanında çalışan E.S. ile müşterilerden E.T. arasında tartışma çıktı. Olay yerinden ayrılan E.T, bir süre sonra taksi ile geri dönüp pompalı tüfekle E.S'ye doğru ateş etmişti. Çıkan kavgada, kurşunların isabet etmesi sonucu eğlence mekanında bulunan Mehmet Solaklar (46) ile Selin Cebeci (9) ağır yaralanmıştı. Erdek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Solaklar ve Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Selin Cebeci, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. E.T. ve onu taksiyle eğlence yerine getiren K.K'nin yanı sıra kavgaya karıştığı iddia edilen O.A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T., O.A. ve K.K., adliyeye sevk edildi. 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.