Transfer Beşiktaş’a bağlı

Süper Lig'de üçüncü sezonuna Antalyaspor yenilgisiyle sancılı başlayan Göztepe'de taraftarlar, on numara ve forvet transferi isterken yönetim gözünü Beşiktaş maçına çevrildi. Teknik direktör Tamer Tuna ile toplantı yapacak olan yönetim, Beşiktaş maçından alınacak sonuca göre takviye yapıp yapmamaya karar verecek. Cuma günü İstanbul'da oynanacak olan karşılaşmadan takımın yenilgi ile ayrılması halinde yönetim on numara ve gerekirse golcü transferi için düğmeye basacak. Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş maçında kadroda değişime gidiyor. Sarı-kırmızılı teknik patron Antalya maçında verimsiz olan Halil'in yerine Yasin Öztekin'e forma vermeyi hedefliyor. Ayrıca Tuna, orta alanda da Deniz Kadah'ın yerine Alpaslan ile oyuna başlayacak.

TUNA İLKİ YAŞAMAK İSTİYOR

Bu arada Tamer Tuna, Cuma günü eski takımı Beşiktaş ile oynanacak maçta bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Uzun bir süre Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan ve şampiyonluklar yaşayan Tuna, Göztepe'nin başında eski ekibine 4. kez rakip olacak. Tuna, bundan önceki 3 maçı da kaybederken 3 maçta yediği 9 gole karşılık sadece 2 gol kaydedebilmişti. Göztepe'nin geçen sezon Beşiktaş'a karşı İzmir'de aldığı galibiyette ise takımın başında Bayram Bektaş yer alıyordu.