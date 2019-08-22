3’ü bır arada ıhracat

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tadı dillere destan, şifa kaynağı ürünleri kiraz, üzüm ve narı dünya genelinde daha fazla insanın tüketmesi için ihracatçılar Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE)Projesi'nde bir araya geliyor. Hedef, 3 üründe toplam 387 milyon dolar olan yıllık ihracatı 750 milyon dolara çıkarmak. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin koordine edeceği URGE Projesi ile Ege Bölgesi'ndeki taze kiraz, üzüm ve nar ihracatçısı firmaların kurumsal kimlik kazanmaları ve birlikte belirlenecek hedef pazarlarda ortak pazarlama yapması hedefleniyor. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, URGE Projesi ile önümüzdeki üç yıllık süreçte yürütecekleri pazarlama faaliyetleriyle üç ürünün ihracatında 750 milyon doları aşmayı hedeflediklerini dile getirdi.