Balıkesir’e turist akını yaşanıyor

Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Türkiye'nin gözde tatil merkezilerini sınırlarında barındıran Balıkesir'in plajlarında sezonun başından bu yana süren yoğunluk devam ediyor. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da turistlerin tercihi olan Balıkesir sahilleri, Mavi Bayraklı plajlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kıyı ve Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak temizlik ve bakımı yapılan sahiller, doluluk oranlarıyla esnafın da yüzünü güldürüyor. Belirli periyodlarla sahillerde çocuklar için "Mavi Bayrak Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri" düzenleyen Büyükşehir Belediyesi; çevre eğitimi ve yönetimi konusunda çocukları bilinçlendiriyor.

291 KM UZUNLUĞUNDA

Balıkesir'in yerli turistlerin olduğu kadar yabancı turistlerin de gözdesi haline geldiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Eşsiz kıyılarımız, tertemiz denizlerimiz var. Bunun farkındayız ve korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Çevre eğitimi çok önemli bir unsur. Çocuklarımızı bu yönde bilinçlendirici çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Balıkesir, 291 kilometre kıyı şeridi olan bir şehir. Yaz turizmi bizim için önemli, birçok vatandaşımız ekmeğini buraya gelen turistlerden kazanıyor. Onlara belediyemizin imkânları dâhilince destek olmaya çalışıyoruz. Sahillerde bakım ve temizliği aksatmıyoruz, İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı cankurtaran ekiplerimiz görevlerinin başında. Turizme katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz" dedi.