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’de eve kapattıkları kıza cehennemi yaşattılar

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Denizli’de eve kapattıkları kıza cehennemi yaşattılar
DENIZLI'NIN Buldan ilçesinde iddialara göre, Onur G., (25) ve Ercan G. (25) isimli sahıslar, geçtigimiz hafta önceden tanıdıkları N.K. (24) isimli kadınla bulustu. Daha sonra gezme bahanesi ile N.K.'yi otomobile alan sahıslar kadınla birlikte Kestane Deresi mevkiine gitti. Burada bir süre kalan sahıslar daha sonra N.K.'yi iddialara göre zorla bag evine götürdü. Genç kadını önce çırılçıplak soyan Onur G. ve Ercan G., daha sonra N.K.'yi darp etti. Ardından sahısların N.K.'ye cinsel istismarda bulundukları öne sürüldü. Talihsiz kadının yaklasık 4 saat boyunca darp ve cinsel istismara maruz kaldıgı ögrenildi. Ertesi gün N.K., polise giderek sikayetçi olunca polis ekipleri, önce Onur G. ve Ercan G.'yi gözaltına aldı. Sahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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Denizli’de eve kapattıkları kıza cehennemi yaşattılar
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