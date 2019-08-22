Lösemiyi yendi üniversiteli oldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Celil Can Boz'a, 2006 yılında rahatsızlığı üzerine gittiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Çocuklarının hastalığına çok üzülen aile, yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) başvurdu. 3 yıl devam eden tedavi süreci boyunca aileye maddi ve manevi destek veren LÖSEV'in gönüllü öğretmenleri tarafından verilen derslerde özellikle matematiği çok seven Boz, üniversitede matematik ile ilgili bir bölüm okumaya karar verdi.

DESTEK OLUYOR

Ege Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Boz, mutluluğunu LÖSEV çalışanları ve gönüllü olarak oyuncak bebek yapan annesi Nevin Boz ile kutladı. Celil Can Boz, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, hayatının en zor anlarında yardımına LÖSEV'in koştuğunu söyledi. Hastanede tedavi görürken aklında sadece okuma isteğinin olduğunu belirten Boz, "üniversitede matematik bölümünde eğitim almak çocukluğumdan bu yana en büyük hayalimdi.. LÖSEV sayesinde hem lösemi hastalığını yendim hem de üniversitede hayalini kurduğum bölümde okuma şansı buldum. Onların verdiği destekler olmasaydı okuyamazdım" diye konuştu. Anne Nevin Boz ise, "LÖSEV, bizi hiç yalnız bırakmadı. Artık, hasta çocukların annelerine 'benim çocuğum iyileşti' diye moral verip destek sağlarken, oğlum da hasta çocuklara örnek oluyor" dedi. Celil'in kendileri için çok özel biri olduğunu belirten LÖSEV İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Gökçe Demirtaş, "Celil gibi daha nice gencimiz ve çocuğumuz var" dedi.