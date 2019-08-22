Sıfır diye aldığı karavan ikinci el çıktı

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Kuvvetleri Komutanlıgı'ndan emekli olan Izmirli astsubay Kıvanç Atmaca, Avrupa ve Türkiye'deki illeri gezme hayalini gerçege dönüstürmek amacıyla çekme karavan satın almaya karar verdi. Uzun arastırmalar sonucu Manisa'nın Turgutlu ilçesinde karavan imalatı yapan firmadan 26 bin 500 lira ödeyerek sıfır çekme karavan satın aldı. Atmaca bir süre sonra firmanın sözlesmenin gereklerine uymadıgını fark etti. Firma, 2 bin liraya sattıgı çeki demirini ruhsata isletmezken, karavanda olması gereken fren mekanizması ve geri vites lambalarının da baglanmadıgı anlasıldı. Satın aldıgı karavanın agırlıgının resmi evraklarda yazanın aksine 750 kilogramlık standartların çok üzerinde oldugunu, parasını eksiksiz vermesine ragmen fatura fiyatının çok düsük gösterildigini belirten Atmaca, "Karavanın her iki lastik üzerindeki agırlıgının dengesiz oldugu, lastiklerinin de ikinci el ve çıkma janta takıldıgı ortaya çıktı. Avukatım Mutlu Kasapoglu aracılıgı ile Izmir 8. Tüketici Mahkemesi'ne açtıkları davayı kazandık. Mahkeme, firmanın faizi ile birlikte 26 bin 500 lirayı tarafımıza geri ödenmesine karar verdi. Ancak isyerinin üzerinde birçok haciz oldugu için paramızı tahsil edemedik" dedi.