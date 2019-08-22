TIR’ın kasasındaki 22 tonluk mermer blok yola düştü

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde mermer blok tasıyan Osman S. idaresindeki TIR'ın tasıdıgı 22 ton agırlıgındaki mermer blok Pınarkent Kavsagı yakınlarında dorseden bir anda yola düstü. Arkadan gelen sürücülerin uyarması ile tır sürücüsü Osman S., aracı park ederek durumu anlamaya çalıstı. Mermer blogun düstügü anda arkasında her hangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ise yolda kaza yasanması için güvenlik önlemi aldı. Mermer blok, olay yerine vincin gelmesi ile yaklasık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çagrılan baska bir TIR'a yüklendi. Olayla ilgili sorusturma baslatıldı.