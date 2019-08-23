300 bın ton üzüm rekoltesı beklenıyor

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da 2019-2020 Manisa Sultani çekirdeksiz kuru üzüm sezonunun açılışına katıldı. Çekirdeksiz üzüm rekoltesinin 300 bin ton olduğunu açıkladı ve 'üzüm 10 liranın altına düşerse müdahale ederiz' dedi. Borsaya getirilen sezonun ilk çekirdeksiz kuru üzümü de açık artırma ile bin liradan satıldı. Ticaret Borsası'na Şehzadeler ilçesinde çiftçi Murat Küçükoğlu tarafından getirilen ilk çekirdeksiz kuru üzüm için açık artırma yapıldı. Bakan Pakdemirli, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vali Ahmet Deniz'in kıyasıya rekabet ettiği açık artırmada, çekirdeksiz kuru üzümün fiyatını Bakan Pakdemirli bin lira olarak belirledi. Manisa Ticaret Borsası ilk üzümü satın aldı. Bakan Pakdemirli çekirdeksiz sultaniye üzümün tadına baktı. Bakan Pakdemirli, rekoltenin 300 bin ton civarında beklediklerini belirterek, kilogram fiyatıyla ilgili olarak taban fiyatın 10 lira olduğunu, fiyatın düşmesi halinde ise devlet olarak devreye gireceklerini söyledi.

Nermin UÇTU