‘Ören yerlerine giriş ücreti düşürülsün’

DENIZLI Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), ören yerlerine yapılan girişlerin yüzde 85'inden fazlasının yabancı turistleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. DENTUROD Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Murat Şen, yabancıların kendi para birimleri açısından değerlendirildiğinde ülkemizdeki ören yerlerine giriş ücretlerinin gayet uygun olduğunu ancak, yerli turistlerin de aynı şekilde gezebilmesi için giriş fiyatlarında indirim yapılması önerisinde bulundu.

'MÜZE KART TANITILMALI'

DENTUROD Başkanı Şen, "Hali hazırda ülkemizdeki ören yeri girişlerinin %85'a yakın kısmını yabancı turistler oluşturmaktadır. Yerli turistlerin kentimizi ve Pamukkale'yi daha çok ziyaret olanağının yaratılması bu fiyatlara itiraz etmekten geçmemelidir. Müze Kart tanıtımı ve avantajlarının ulusal tanıtımı yapılmalıdır. Vatandaşlarımıza doğal ve kültürel değerlerimizin daha nitelikli tanıtılabilmesi ve gelecek nesillere bu değerlerimizin korunarak aktarılabilmesi için dünya da örneklerinde olduğu gibi ayda bir kez bakanlığın uygun gördüğü günlerde müze ve ören yerleri yerli vatandaşlara ücretsiz olmalıdır" diye konuştu.