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Pompalı tüfekle market baskını

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Pompalı tüfekle market baskını
İzmır'ın Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye Mahallesi 607 Sokak'ta bulunan markete kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. O sırada markette bulunan Şahin T. sırtından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şahin T. 112 Acil Servis ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Pompalı tüfekle market baskını
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