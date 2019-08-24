Karşıyaka’da futbol-basketbol kavgası

SPONSOR destekli basketbol şubesine daha önce takıma kazandırdığı 3 kupayla camianın gönlüne taht kuran A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın getirilip, 10 transferle yıldızlar topluluğu bir kadro oluşturulması, Karşıyaka'da taraftarı ikiye böldü. Basketbolun sezonluk bütçesini 22 milyon TL olarak açıklayan yeşil-kırmızılılarda futbolun 15 milyon TL tutan transfer yasağı kapsamındaki borç yüzünden 3. Lig'de altyapı patentli kadroyla 4'üncü sezonuna girecek olması sosyal medyadan eleştirildi. "KSK yakında KBK olacak, futbola kör, sağır, dilsiz kalındı", "Basketbolda bu kadar bütçe aşımının sonu pek hayırlı değil, bu borçlar nasıl ödenecek", "Kulübün SMS kampanyaları düzenlediği, armanın 3. Lig'de olduğu dönemde baskete bu kadar para harcamak neden", "Kulüp 50 milyon TL borç yüzünden sürünürken bu harcamaların açıklaması nedir", "Futboldaki sorunlara bakın, futbol gidiyor", "Futbolda transferi açamamışsın, futboldan vaz mı geçtik baskete bu kadar para harcıyoruz" gibi mesajlar dikkat çekti.

DOĞRU PLAN BU

Basketbol takımının yeniden iddialı bir kadro kurmasının yerinde olduğunu savunan taraftarlar ise sosyal medyada, "Futbolun yükünü basketbol çekmemeli, futbola olan borç yüzünden basketbolda düşmemeye oynadık", "Yıllar sonra ilk defa paralar doğru yere harcanıyor", "Karşıyaka Avrupa'da futbolla değil basketbolla tanınıyor" yorumlarında bulundu.