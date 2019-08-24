Kuru üzümde fiyat sevinci yaşanıyor

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TÜRKIYE'NIN üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu, geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzüm için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından açıklanan 10 TL'lik minimum fiyat üretici, tüccar ve ihracatçıyı memnun etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, "Bu yaklaşım, Türkiye'ye yeni sezonda en az 70-80 milyon dolar daha fazla döviz kazandıracak. Çekirdeksiz kuru üzüm sezonuna girerken Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da olurunu alarak sektörün isteği doğrultusunda irade ortaya koydu. 10 TL asgari fiyat hem üreticiyi, hem tüccarı, hem ihracatçıyı, hem de son tüketiciyi memnun edecek bir rakam. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, açıklanan kuru üzüm taban fiyatının daha yüksek olmasını beklediklerini belirtti, "Alımlara devlet olarak TMO direkt olarak girmesi daha iyi olacaktı. Kuru üzüm piyasasına canlılık getirirdi" dedi. Öte yandan Manisa'nın Salihli ilçesi 4-5 Eylül tarihlerinde ilk kez 1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm Şenliği gerçekleştirecek. Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve TARİŞ'in önderliğinde yapılacak şenliğin geleneksel hale getirileceği bildirildi.