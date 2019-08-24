Parkta kalan aıle yenı yuvasına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık4 ay önce, 16 ve 17 yaşlarındaki 2 oğulları kötü arkadaşlıklar edindiği için Ankara'dan İzmir'e taşınan, 8 kişilik Arslan ailesi, zor günler geçirmeye başladı. İzmir'de evde kaldıktan sonra kirayı ödeyemeyince kendilerini sokakta bulan aile, 2 ay boyunca Karabağlar'daki Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi verdi. Şeref Arslan (58) ve Fatma Arslan (42) çifti, 2'si kız, 2'si erkek 4 çocuğu ve biri 2 diğeri 5 yaşındaki kız ve erkek torunlarıyla zor koşullarda, her türlü tehlikeye açık hayat sürdü. Arslan ailesi bireylerinin bu durumdan kurtulmak için yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. Yetkililer ve yardımseverler, aile için harekete geçti. Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü aracılığıyla yeni evlerine yerleştirilen ailenin yüzü gülmeye başladı. Karabağlar Kent Konseyi'nin tespitlerinin ardından yeni eşyalarına kavuştu. Buzdolabı, beşik, yatak gibi birçok eşya, Arslan ailesinin evine gönderildi. Şeref Arslan, "Sonunda dört duvarımız oldu, çok mutluyuz. Bizlere yardım eden herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.