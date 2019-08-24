Prefabrik kondu!

İzmir'in Karaburun ilçesinde CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kız kardeşi Hatice Değirmenci ile evli olan eniştesi Hilmi Değirmenci Ardıç Plajı'na denize sıfır kaçak olarak prefabrik ev koydu. Çevre sakinleri Değirmenci'yi CİMER'e şikayet etti. Şikayet üzerine Karaburun Belediyesi Hatice Değirmenci adına yapı tatil zaptı tutarak prefabrik evleri mühürledi. Çevre sakinleri 5 aydır bulunduğu yerden kaldırılmayan kaçak prefabrik evler nedeniyle büyük rahatsızlık duyarken, CHP'li Karaburun Belediyesi'nin bir an önce harekete geçmesini istiyor. Eski CHP İzmir İl Başkanı ve şu anki CHP İzmir Milletvekili olan Tacettin Bayır'ın kız kardeşi Hatice Değirmenci ile evli olan eniştesi Hilmi Değirmenci, Ardıç Plajı'na 20 metre mesafedeki yazlık evlerinin yanına yaklaşık 5 ay önce kaçak olarak 4 parçadan oluşan prefabrik ev koydu. 6'ya 7 metre ebatlarında ruhsatsız ve kaçak prefabrik evlerle ilgili inşaat çalışmaları devam ederken çevre sakinleri bu durumdan rahatsız oldu. Vatandaşlar durumu CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) bildirerek şikayette bulundu. İzmir Valiliği'nin durumu Karaburun Belediyesi'ne bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Karaburun Belediyesi ekipleri, 5 Nisan'da Ardıç Plajı'nda bulunan kaçak prefabrik evlerin bulunduğu yere gitti.

YIKIM KARARI VAR

Ekipler yaptığı incelemede evler ruhsatsız olduğu gerekçesiyle CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın kız kardeşi Hatice Değirmenci adına yapı tatil zaptı tutuldu. Karaburun Belediye Başkanlığı'nın 27 Haziran 2019 tarih ve 63917418 sayılı encümen kararı ile imar kanununun 42. maddesine göre yıkımına ve yıkım masrafının da sahibinden tahsil edilmesine karar verildi. Ancak aradan geçen 5 aya rağmen henüz bir yıkım işlemi gerçekleştirilmedi. Hala mühürlü olarak duran kaçak prefabrik evler çevre sakinlerine büyük rahatsızlık veriyor. Konuyla ilgili konuşan Hilmi Değirmenci, "Biz bu konteyner evi internet üzerinden satışa çıkardık. Satışı yapılır yapılmaz, oradan kaldırtacağız" dedi.

'KİRAYA VERECEK'

CHP'li Karaburun Belediyesi'nin yıkım işlemi için bir an önce harekete geçmesini isteyen vatandaşlar, "Buraya prefabrik evleri yapan kişi CHP eski İzmir İl Başkanı Hilmi Değirmenci. O zaman sorduğumuzda evleri tamamlayıp kiraya vermeyi planlıyordu. Yandaki ruhsatlı eve Tacettin Bayır'ın kız kardeşi Hatice Değirmenci'nin adına kayıtlı olduğu için tutanak onun adına tutuldu. Bu kaçak evleri yapan kişiler CHP'li olduğu için mi aradan geçen 5 ayda yıkılmadı. Bu prefabrik evler plajın görüntüsünü de bozuyor. Hızlı bir şekilde yıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.



'GEREĞİNİ YAPIN' DEDİM

KONU ile ilgili Egeli SABAH'a konuşan CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Onlar prefabrik ev değil, konteynır ev. Kullanılır durumda değil. Çatısı yok. Evleri satın alıp koymuşlar. Karaburun Belediyesi hemen müdahale etti. Belediye görevini yaptı ve mühürlendi. 'Yasal olarak gereğini yapın' dedim. Arazi bize ait. Ev dedelerimizden kalma bir ev. Yanında da yasal bir evimiz var. İmar affından yararlanmak için konteyneri koymuşlar. Zaten yıkım olmayacak. Vinç gelip götürecek" dedi.