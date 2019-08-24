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Uzun tüyleri kesilince güzelliği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
Uzun tüyleri kesilince güzelliği ortaya çıktı
MANISA'NIN Akhisar ilçesindeki barınakta geçici tutulan, tüylerinin keçeleşmesi nedeniyle görünmez hale gelen ve sokağa atıldığı düşünülen köpek, hayvanseverler tarafından bulundu. Köpeğin halini görünce bakımını üstlenen hayvanseverler, Hip- Der'e haber verdi. Bunun üzerine dernek üyeleri, köpeği İzmir'in Bornova ilçesindeki veterinere götürerek, tüylerinin tıraş edilmesini sağladı. Kat kat tüyler tıraş edilince altından 3 yaşında erkek terrier çıktı. Köpek, tıraş edildikten sonra 10 kilodan 6.5 kiloya düştü. Köpeğe görüntüsü nedeniyle Bob Marley'i hatırlattığı için "Dog Marley" adını verdiklerini belirten HipDer Başkan Yardımcısı İksir Altıok, "Büyük ihtimalle sokağa atıldı ve sokakta 6-7 ay yaşadıktan sonra o hale geldi. Şu an geçici yuvada, orada huyunu suyunu anladıktan sonra sahiplendireceğiz" dedi.
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Uzun tüyleri kesilince güzelliği ortaya çıktı
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