Yaşadığı sakatlık ona engel olamadı

İzmirli sporcu Emre Erdoğan, yüzmede Dünya'nın en zor deniz geçişlerinden olan Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) parkurunu tamamlama hedefiyle Japonya'daki Tsugaru Kanalı etabını geçti. Erdoğan ayrıca bu kanalı geçil ilk Türk oldu. 33 yaşındaki Karşıyakalı sporcu Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) parkurunu tamamlama hayali için daha önce Cebelitarık Boğazı, İngiliz Kanalı ve Catalina Boğazı'nı geçmişti. Erdoğan, Catalina Kanalı'nı geçerken omzundan yaralandı.

YURT DIŞINDAN KİTAP GETİRDİ

Kapı kapı gezdiği doktorlar, Erdoğan'a kötü haberi verdi. Omzunun eskisi gibi olmayacağını söyleyen doktorların aksine Erdoğan'ın hedeflediği 4 kanalı da geçmek istemesi onu daha da hırslandırdı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle okyanusu geçmek bir yana normal bir yarışı dahi bitiremez bir duruma gelen Erdoğan, mavi sularda kendi kendine "Hiçbir zaman vazgeçme" sözünü aklından çıkarmadı. Vazgeçmeyi bir an bile aklının uçundan geçirmeyen Erdoğan, yurt dışından omuzla ilgili 20'nin üzerinde kitap getirdi. Egzersizleri ile ilgili kitapları gece gündüz okuyup çalıştı. 'İyileşmez denilen' omzunu eski haline döndürdü. 10 ay çalışarak Japonya'daki kanalı geçti. Fırtına çıkmasa rekor kıracaktı. Ama Emre asıl hedefini gerçekleştirdi. Türk bayrağını dalgalandırdı.



YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan başarılı yüzücü, "Çabalarımla sağlığıma kavuştum ve yarışa hazırdım. Yarıştan önce toplantıya gittiğimizde yağmur ve fırtına vardı. Akıntının çok sert olacağı ve bu sene çok köpekbalığı olduğu söylenince iş biraz korkutucu bir hal aldı. Başlangıç noktasına geldiğimizde Gizem'e (eşi) ve babama sarıldım. Son duamı edip denize atladım. Artık benim için mücadele başlamıştı. İlk 40 dakikanın sonunda 3.3 km gittiğimi, böyle gidersem dünya rekoru kıracağımı söylediler. 13. kilometre de hava patladı ve ben suda resmen dayak yiyordum. Bir anda bir mai mai balık sürüsü bana çarptı. Onlara bakarken aşağıdaki yön gösterici örtünün altından köpekbalığı belirdi. Çok şükür ki köpek balığını, kovucu elektro manyetik frekans anında kaçırdı. 5 saat sonra 25 km'yi geçmiştik. Rekoru 1 saat fark ile kıracağım konuşuluyordu. Fakat torrent akıntısı karşıma geçmiş, beni var gücüyle geriye atıyordu. Savaş başlamıştı. Göğüsüm ağrıyordu, kas ağrısı mı kalp ağrısı mı bilemiyordum. Akıntıyı geçmiştim. Karaya ulaştım ve Ölürüm Türkiyem'i söyledim. Yüzme sertifikam teslim edildi" dedi.