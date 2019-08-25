Batıdan doğuya uzanan mutluluk köprüsü

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BORNOVA'DA yaşayan Serhat Aytan, 2015 yılında bir arkadaşına lösemi teşhisi konmasının ardından kan ve trombosit bağışçısı oldu. Hastanelerde hasta yakınlarının kan ve trombosit bulabilmek için verdiği mücadeleyi gören Aytan, 2015 yılında 9 arkadaşıyla beraber İzmir Kan Ordusu Kanser Derneğini kurdu. Kısa sürede sosyal medya üzerinden örgütlenen dernek, 4 yıl gibi kısa sürede binlerce kişinin kan ve trombosit bağışçısı olmasını sağladı. Hastaların kan ihtiyaçlarının dışında özellikle hastanelerde tedavi gören kanser hastası çocuklar için de bir şeyler yapmaya karar veren dernek, son olarak Van ve Erzurum'daki hastanelerde tedavi gören çocuklara hediyeler dağıttı. Çocuklara "Seni en çok hangi hediye mutlu eder?" sorusuna verilen yanıtlara göre alınan hediyeleri İzmir'de tedavi gören çocuklar paketledi. Hastanede tedavi gören Değer Varol, "Ben bir tabletimin olmasını çok istediğimi söyledim. Onlar da benim hayalimi gerçekleştirdi" dedi.