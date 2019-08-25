Bitirilemeyen restorasyon

BUGÜN NELER OLDU

Geçen dönem 2 yılda bitmesi öngörülen Üçyol Üçkuyular Metrosu'nu 11 yılda bitirerek kırılması güç bir rekora imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1859 yılında İskoçyalı tüccar John Paterson'un Bornova'da inşa ettiği Paterson Köşkü restorasyon projesinde de çuvalladı. Günümüzden tam 160 yıl önce inşa edilen yapıyı kente kazandırmak için harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16 Şubat 2016'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı protokol doğrultusunda 2016 yılı Haziran ayında restorasyon çalışmalarına başladı. 4 milyon 67 bin 945 lira bedelle Ekim Yatırım İnş. Taah. Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şirketine ihale edilen projenin taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince 24 ayda tamamlanması öngörüldü. Fakat aradan 38 ay gibi bir süre geçmesine rağmen restorasyon çalışması bir türlü bitirilemedi.Halkapınar'daki tren depolama tesisi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki Karayolu Taşıt Altgeçidi gibi birçok projenin başına gelen öngörüsüzlük Paterson Köşkü'nün de başına geldi. Keşif artışlarına rağmen iş bitmeyince Büyükşehir Belediyesi işi tasfiye etti. Durum böyle olunca Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık arasında imzalanan işbirliği protokolü de geçerliliğini yitirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakanlığa başvuruda bulunarak eksik işlerin tamamlanması için 24 aylık süre uzatımı istedi. Bu sefer işin kapsamına çevre düzenlemesi de dahil edildi. Bu arada protokol öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi koruma kurulunun talebi üzerine Paterson Köşkü'nün çevresinde sondaj yaptı. Bu sondaj çalışmaları sırasında da bazı tarihi eserlere rastlandı. Kurul, Büyükşehir Belediyesinden çevre düzenleme projelerini de hazırlayıp getirmesini talep etti. Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı çevre düzenleme projesi 28 Şubat 2019 tarihinde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Toplantısında onayladı. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun geçtiğimiz şubat ayında onayladığı proje, bahçe kısmı doğal sit kapsamında olduğu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da onayına sunuldu. Bakanlığın 25 Haziran'da çevre düzenleme projesini onaylamasının ardından Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesi ve eksik kalan imalatlarla ilgili mimari ve mühendislik projelerini hazırlamaya başladı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ihale sürecinin başlayacağı öğrenildi. Bu arada Bakanlıkça Büyükşehir Belediyesi'ne tanınan 24 aylık ek süre de protokolün imzalandığı 12 Ekim 2018 tarihi itibariyle başlamış oldu. Şimdi tüm gözler Büyükşehir Belediyesine çevrildi. Eğer Büyükşehir altına imza attığı ek protokolle yapmayı taahhüt ettiği işleri zamanında bitiremezse ve yeni bir ek süre de gündeme gelmezse Paterson Köşkü'nde her türlü tasarruf Bakanlığa geçmiş olacak.